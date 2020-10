Coronavirus, 5901 nuovi casi: ora stretta sui trasporti pubblici, in 275mila resteranno a piedi (Di martedì 13 ottobre 2020) Le misure di contenimento previste dal nuovo Decreto di Palazzo Chigi prevedono un fitto monitoraggio anche dei mezzi di trasporto pubblico. Potrebbero essere in tanti i cittadini lasciati a piedi. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci dicono che i casi attualmente positivi sono 87.193. Nelle ultime ventiquattro ore … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 13 ottobre 2020) Le misure di contenimento previste dal nuovo Decreto di Palazzo Chigi prevedono un fitto monitoraggio anche dei mezzi di trasporto pubblico. Potrebbero essere in tanti i cittadini lasciati a. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci dicono che iattualmente positivi sono 87.193. Nelle ultime ventiquattro ore … L'articolo proviene da leggilo.org.

