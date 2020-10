Coronavirus | 5 901 nuovi contagi su 112 544 tamponi Salgono i decessi e le terapie intensive

Leggi su dire

(Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 5.901, rilevati sulla base di 112.544 tamponi, 41 i deceduti. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza e' di 36.246. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 1.428. Sono invece 514 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 62 più di ieri quando i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 4.619, su 85.442 tamponi, mentre le vittime erano state 39.