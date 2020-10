Coronavirus | 5 901 nuovi contagi in 24 ore con 41 morti | Speranza | ' Ora il contagio è in tutto il Paese'

(Di martedì 13 ottobre 2020) Quasi seimilacasi in 24 ore: isono stati 5.901 con 41. Il totale di infetti sale quindi a 365.467, le vittime sono 36.246. I tamponi sono stati 112.544 , +27mila rispetto a ...

Roma, 13 ott 17:22 - (Agenzia Nova) - Aumenta il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 5.901 nuovi casi contro 4.619 di ieri, per un totale di ...Anche evitare tavolate da 10 persone ci protegge dall'influenza? Gemelli Irccs di Roma, è giusto evitare le feste in casa, con gruppi di oltre… Leggi ...