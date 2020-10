Coprifuoco | stop alle feste | a casa massimo 6 persone Tutti i divieti del nuovo Dpcm

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott – Dopo una lunga trattativa nella maggioranza tra rigorosi e rigorosissimi, all’una di questa notte è stato approvato ildecreto del presidente del Consiglio con le restrizioni anti-coronavirus. La stretta del governo giallofucsia arriva sulla base dei nuovi contagi (anche se i casi sintomatici sono pochi e ancora più esigui sono i ricoveri) e per molti versi riporta gli italiani ai tempi del lockdown, quando l’epidemia era nel pieno. Sul fronte della vita sociale sono molti ivietate nei locali e fortemente sconsigliate in, cerimonie con30 invitati, non si potrà sostare di fronte a bar e ristoranti né in gruppo nei parchi o nelle strade. Norme stringenti anche nella vita privata, con la “forte ...