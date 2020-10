Conte | “Obiettivo evitare nuovo lockdown Feste private? Non manderemo la polizia nelle abitazioni”

Leggi su dire

(Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “Le misure del nuovo dpcm ci consentiranno di affrontare questa nuova fase della pandemia. La curva epidemiologica sta risalendo. L’Italia e’ in condizione migliore di altri paesi ma non si puo’ permettere nessuna distrazione. Non possiamo abbassare il livello di attenzione. Queste misure comporteranno sacrifici ulteriori ma siamo convinti che ci consentiranno di affrontare la nuova fase. Il nostro obiettivo e’ evitare di far piombare il nostro paese in un lockdown generalizzato“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.