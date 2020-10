Conte firma il nuovo Dpcm: no alle feste private, bar e ristoranti chiusi a mezzanotte. Tutte le misure (Di martedì 13 ottobre 2020) nuovo Dpcm ottobre 2020: cosa prevede Il nuovo Dpcm di ottobre 2020 è stato firmato nella tarda serata di ieri, martedì 12 ottobre, dal premier Giuseppe Conte. Al suo interno Tutte le nuove restrizioni anti contagio da Covid 19. Le decisioni sono state prese dalla cabina di regia tra governo e Regioni, Anci, Upi e Comitato tecnico scientifico (Cts) e saranno valide per i prossimi 30 giorni. Le mascherine: obbligo nei luoghi chiusi e all’aperto Sulle mascherine, il Dpdm dispone che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020)ottobre 2020: cosa prevede Ildi ottobre 2020 è statoto nella tarda serata di ieri, martedì 12 ottobre, dal premier Giuseppe. Al suo internole nuove restrizioni anti contagio da Covid 19. Le decisioni sono state prese dalla cabina di regia tra governo e Regioni, Anci, Upi e Comitato tecnico scientifico (Cts) e saranno valide per i prossimi 30 giorni. Le mascherine: obbligo nei luoghie all’aperto Sulle mascherine, il Dpdm dispone che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dabitazioni ...

