Contatto, i Negramaro svelano la cover del nuovo album (Di martedì 13 ottobre 2020) cover di Contatto, nuovo album dei Negramaro, in uscita il 13 Novembre – photo credits: skytg24Oggi, martedì 13 Ottobre, è stata svelata la cover del nuovo album dei Negramaro, intitolato Contatto. Sulla cover si trova un’opera in 3D che richiama una farfalla, simbolo di mutamento ed evoluzione. Contatto uscirà il 13 Novembre con Sugarmusic e da oggi è disponibile in pre-save e pre-order a questo link: https://SugarMusic.lnk.to/NegramaroContatto. Contatto dei Negramaro è un concept album sul cambiamento Il nuovo disco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 ottobre 2020)didei, in uscita il 13 Novembre – photo credits: skytg24Oggi, martedì 13 Ottobre, è stata svelata ladeldei, intitolato. Sullasi trova un’opera in 3D che richiama una farfalla, simbolo di mutamento ed evoluzione.uscirà il 13 Novembre con Sugarmusic e da oggi è disponibile in pre-save e pre-order a questo link: https://SugarMusic.lnk.to/deiè un conceptsul cambiamento Ildisco ...

Negramaro : Combinazioni umane e musicali... in cerca di #Contatto - Negramaro : “Ho trovato il contatto, Era solo in un sogno E ti giuro sarebbe bellissimo Se ti toccassi da sveglio” - Negramaro : #Contatto è il nostro nuovo singolo, lo potrete ascoltare dal 9 ottobre! [Link in bio per il pre-save] - sabrynegramaro : “E' ancora più bello pensare che in questi giorni, la parola #contatto si sia riempita non solo di quella fisicità,… - alisognicuore : RT @Negramaro: Salva #Contatto ! Il nostro nuovo album sarà disponibile dal 13 novembre. Potete presalvarlo e preordinarlo da ora! [Link in… -