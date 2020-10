Conoscete la figlia di Amadeus? La 26enne è bellissima [FOTO] (Di martedì 13 ottobre 2020) Amadeus è uno dei conduttori italiani più amati del mondo dello spettacolo. Si dice che sarà nuovamente al timone della conduzione del prossima edizione del Festival di Sanremo. Nel frattempo ha pubblicato sui social una FOTO con la bellissima figlia Alice Sebastiani. Amadeus – AltranotiziaLa figlia di Amadeus Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è anche un conduttore radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano. Ha scalato la vetta del successo svolgendo la professione del Dj per poi diventare conduttore di diversi programmi di intrattenimento. Quest’anno ha avuto modo di salire sul palco dell’Ariston in compagnia di Fiorello ed è stato molto apprezzato. Per questo motivo gli ... Leggi su altranotizia (Di martedì 13 ottobre 2020)è uno dei conduttori italiani più amati del mondo dello spettacolo. Si dice che sarà nuovamente al timone della conduzione del prossima edizione del Festival di Sanremo. Nel frattempo ha pubblicato sui social unacon laAlice Sebastiani.– AltranotiziaLadi, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è anche un conduttore radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano. Ha scalato la vetta del successo svolgendo la professione del Dj per poi diventare conduttore di diversi programmi di intrattenimento. Quest’anno ha avuto modo di salire sul palco dell’Ariston in compagnia di Fiorello ed è stato molto apprezzato. Per questo motivo gli ...

