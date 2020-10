Confesercenti: chiusura alle 21 porterà 150 mln di perdite (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Non siamo certo contrari a nuove regole o a strette mirate al fine di mettere in sicurezza la salute pubblica. Ben venga quindi il nuovo Dpcm del Governo ma non possiamo non segnalare le nostre perplessita’ per quanto concerne il settore della ristorazione.” “In particolare, la chiusura alle 21 dei locali che non hanno servizio al tavolo avra’ ripercussioni pensantissime sia sugli esercenti gelaterie, bar, pizzerie al taglio e tutto il comparto legato allo street food – che sulla filiera agroalimentare.” “Una perdita economica che nella Capitale si traduce nei prossimi mesi in almeno 150 milioni di euro. Una decisione che impattera’ drammaticamente in termini economici ed occupazionali e che colpira’ quegli ‘imprenditori eroi’ in gran parte piccole e media imprese ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Non siamo certo contrari a nuove regole o a strette mirate al fine di mettere in sicurezza la salute pubblica. Ben venga quindi il nuovo Dpcm del Governo ma non possiamo non segnalare le nostre perplessita’ per quanto concerne il settore della ristorazione.” “In particolare, la21 dei locali che non hanno servizio al tavolo avra’ ripercussioni pensantissime sia sugli esercenti gelaterie, bar, pizzerie al taglio e tutto il comparto legato allo street food – che sulla filiera agroalimentare.” “Una perdita economica che nella Capitale si traduce nei prossimi mesi in almeno 150 milioni di euro. Una decisione che impattera’ drammaticamente in termini economici ed occupazionali e che colpira’ quegli ‘imprenditori eroi’ in gran parte piccole e media imprese ...

Lungo confronto ieri in municipio dopo le proteste seguite alla decisione del questore di riportare la sessantina di banchi del mercato del sabato lontano da via Maestra, via Cavour e piazza Duomo ...

Nuovo Dpcm, le reazioni da parte della politica e delle categorie economiche

A poche ore dalla firma del nuovo Dpcm, iniziano ad arrivare commenti e reazioni alle nuove misure prese dal governo per contenere l'epidemia da Covid-19.

