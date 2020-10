Conferenza stampa Chiellini: «Cristiano Ronaldo? Sta bene, stava prendendo il sole» (Di martedì 13 ottobre 2020) Conferenza stampa Chiellini: le parole del difensore dell’Italia alla vigilia della sfida contro l’Olanda. Le sue dichiarazioni Giorgio Chiellini ha parlato in Conferenza stampa insieme a Roberto Mancini alla vigilia della sfida contro l’Olanda. Queste le sue parole. CONCENTRAZIONE – «Dobbiamo prepararci, l’escalation delle ultime settimane non ci lascia sorpresi. Bisogna andare avanti, l’unica cosa da fare è continuare con tutte le precauzioni del caso. Ma non ci si può fermare. Due motivi: il primo economico, l’industria calcio è importante per tutti ed è molto vasta. Poi anche per un motivo sociale, nelle prossime settimane ci saranno sempre più chiusure e limitazioni. Siamo pronti a fare la nostra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020): le parole del difensore dell’Italia alla vigilia della sfida contro l’Olanda. Le sue dichiarazioni Giorgioha parlato ininsieme a Roberto Mancini alla vigilia della sfida contro l’Olanda. Queste le sue parole. CONCENTRAZIONE – «Dobbiamo prepararci, l’escalation delle ultime settimane non ci lascia sorpresi. Bisogna andare avanti, l’unica cosa da fare è continuare con tutte le precauzioni del caso. Ma non ci si può fermare. Due motivi: il primo economico, l’industria calcio è importante per tutti ed è molto vasta. Poi anche per un motivo sociale, nelle prossime settimane ci saranno sempre più chiusure e limitazioni. Siamo pronti a fare la nostra ...

