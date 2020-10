Con la lattoferrina ed il colostro si può prevenire e curare il Coronavirus? La scoperta del ricercatore Riccardo Cultraro

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 13 ottobre 2020) È, imprenditore nel campo delle materie prime con grande esperienza di laboratorio maturata in Spagna ed in Cina, insieme ad altri suoi colleghi di Hangzhou (Cina) e della provincia di Bergamo – località come noto particolarmente colpite dalla Pandemia – ad aver individuato, già dal mese di febbraio del 2020, le sostanze utili ae contrastare ilha scoperto che, con laed ilbovino, è possibile combattere il. Si tratta, di un’ invenzione, di una “bufala”? Nel mese di luglio, le ricercatrici Piera Valenti ed Elena Campione del Politecnico Tor Vergata e dell’Università La Sapienza, ...