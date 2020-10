Con il Decreto agosto in arrivo 730 milioni per la formazione. Catalfo: “Le imprese potranno destinare parte dell’orario di lavoro alla riqualificazione dei dipendenti, senza oneri” (Di martedì 13 ottobre 2020) La ministra del lavoro, Nunzia Catalfo (nella foto) ha affidato a Facebook la soddisfazione per l’approvazione definitiva del Decreto agosto: “L’Italia accompagna famiglie, imprese e lavoratori nel percorso di uscita dall’emergenza. Ora avanti con i progetti del Recovery Plan per ridisegnare un nuovo futuro per il nostro Paese: ci tengo a ricordare il Fondo nuovo competenze, la cui dotazione totale grazie a questo Decreto viene portata da 230 a 730 milioni di euro. Con questo strumento, da me fortemente voluto, un primo grande investimento nel capitale umano come cardine per il rilancio: le imprese, infatti, potranno destinare parte dell’orario di lavoro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) La ministra del, Nunzia(nella foto) ha affidato a Facebook la soddisfazione per l’approvazione definitiva del: “L’Italia accompagna famiglie,e lavoratori nel percorso di uscita dall’emergenza. Ora avanti con i progetti del Recovery Plan per ridisegnare un nuovo futuro per il nostro Paese: ci tengo a ricordare il Fondo nuovo competenze, la cui dotazione totale grazie a questoviene portata da 230 a 730di euro. Con questo strumento, da me fortemente voluto, un primo grande investimento nel capitale umano come cardine per il rilancio: le, infatti,dell’orario di...

