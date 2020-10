Col nuovo dpcm il governo citofona al senso civico degli italiani (Di martedì 13 ottobre 2020) Giuseppe Conte (Foto: Alessandra Benedetti – Corbis/Getty Images)Il nuovo dpcm si ferma mezzo passo oltre, e non prima, della porta di casa. Quello che si pensava di trasformare in un divieto costituzionalmente scivoloso rimane una “forte raccomandazione”. Il governo si sporge all’ingresso delle nostre abitazioni ma non va più avanti, scegliendo la strada di un invito accorato a evitare maxiraduni casalinghi, familiari o amicali che siano: d’altronde bar e ristoranti sono luoghi sicuri, rispetto alle mura di casa. Tre contagi su quattro avvengono in famiglia e dopo 36mila morti dovrebbe esserci chiaro: più quella famiglia si allarga, anche per una sera, più i rischi salgono. Specie se le mascherine si abbassano. Ha prevalso, a quanto pare, la linea del premier Conte contro i rigoristi, ... Leggi su wired (Di martedì 13 ottobre 2020) Giuseppe Conte (Foto: Alessandra Benedetti – Corbis/Getty Images)Ilsi ferma mezzo passo oltre, e non prima, della porta di casa. Quello che si pensava di trasformare in un divieto costituzionalmente scivoloso rimane una “forte raccomandazione”. Ilsi sporge all’ingresso delle nostre abitazioni ma non va più avanti, scegliendo la strada di un invito accorato a evitare maxiraduni casalinghi, familiari o amicali che siano: d’altronde bar e ristoranti sono luoghi sicuri, rispetto alle mura di casa. Tre contagi su quattro avvengono in famiglia e dopo 36mila morti dovrebbe esserci chiaro: più quella famiglia si allarga, anche per una sera, più i rischi salgono. Specie se le mascherine si abbassano. Ha prevalso, a quanto pare, la linea del premier Conte contro i rigoristi, ...

