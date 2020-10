Clima, rapporto Icr: “Rallenta la corsa dell’Italia verso gli obiettivi” (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Italia ha rallentato la corsa verso gli obiettivi Climatici. Dopo un decennio di buone performance, che tra il 2005 e il 2014 ha visto diminuire del 27% le emissioni, un taglio di 160 milioni di tonnellate di gas serra, dal 2014 al 2019, in concomitanza con una timida ripresa economica, si e’ raggiunto appena l’1,6% di riduzione. Il dato emerge dall‘Italy Climate Report (Icr) 2020, che propone una Roadmap Climatica per l’Italia, e’ stato presentato oggi, in occasione della Conferenza Nazionale sul Clima, organizzata da Italy for Climate, l’iniziativa promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. In termini assoluti, l’Italia presenta ancora valori in linea e spesso migliori degli altri grandi Paesi ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Italia ha rallentato lagli obiettivitici. Dopo un decennio di buone performance, che tra il 2005 e il 2014 ha visto diminuire del 27% le emissioni, un taglio di 160 milioni di tonnellate di gas serra, dal 2014 al 2019, in concomitanza con una timida ripresa economica, si e’ raggiunto appena l’1,6% di riduzione. Il dato emerge dall‘Italyte Report (Icr) 2020, che propone una Roadmaptica per l’Italia, e’ stato presentato oggi, in occasione della Conferenza Nazionale sul, organizzata da Italy forte, l’iniziativa promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. In termini assoluti, l’Italia presenta ancora valori in linea e spesso migliori degli altri grandi Paesi ...

Ultime Notizie dalla rete : Clima rapporto Clima, rapporto Icr: “Rallenta la corsa dell’Italia verso gli obiettivi” MeteoWeb Impegni sul clima: gli USA devono seguire l’esempio di UE e Cina

Stati Uniti devono seguire Cina e Unione Europea negli obiettivi delle loro politiche climatiche. Gli impegni sul clima di Washington sono troppo bassi.

Clima, road map per Italia per riduzione gas serra

Fai la Ricerca Vai a ANSA.it (ANSA) - ROMA, 13 OTT - L'Italia, nonostante sia particolarmente esposta ai danni causati dal cambiamento climatico, ha rallentato il passo sulla strada della decarbonizza ...

