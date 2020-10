Clima | Organizzazione Meteorologica Mondiale | negli ultimi 50 anni | 11mila disastri meteo con 2 milioni di morti

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 13 ottobre 2020)50, piu’ di 11.000sono stati attribuiti a eventirologici,tici e legati all’acqua, che hanno comportato 2die 3,6 trilioni di dollari in perdite economiche. Mentre il numero medio diregistrato per ogni disastro e’ diminuito di un terzo durante questo periodo, il numero diregistrati e’ aumentato di cinque volte e le perdite economiche sono aumentate di un fattore sette. “Gli eventirologici etici estremi sono aumentati in frequenza, intensita’ e gravita’ a causa dei cambiamentitici e hanno colpito le comunita’ vulnerabili in modo ...