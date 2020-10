Clima Italia: Estate 2020, quanto è stata calda? Il bilancio finale (Di martedì 13 ottobre 2020) Siamo nel pieno di un autunno che, diversamente da altri anni, ci sta conducendo verso scenari favorevoli alle prime ondate di freddo precoce, a braccetto col maltempo. In Italia, così come su gran parte dell’Europa Occidentale, ottobre è finora caratterizzato da temperature leggermente inferiori alla norma. Una prima notevole irruzione fredda si era avuta peraltro già sul finire di settembre, davvero intensa per il periodo. Il resto del mese era però stato molto caldo, di stampo estivo. Il passaggio dal caldo ai primi freddi di stagione si è rivelato parecchio brusco. L’Estate è quindi durata sino al 20 settembre, ma in altri anni la bella stagione si allungava anche più tardivamente, come da trend consolidato. Che Estate abbiamo avuto? E’ bene dire, come ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Siamo nel pieno di un autunno che, diversamente da altri anni, ci sta conducendo verso scenari favorevoli alle prime ondate di freddo precoce, a braccetto col maltempo. In, così come su gran parte dell’Europa Occidentale, ottobre è finora caratterizzato da temperature leggermente inferiori alla norma. Una prima notevole irruzione fredda si era avuta peraltro già sul finire di settembre, davvero intensa per il periodo. Il resto del mese era però stato molto caldo, di stampo estivo. Il passaggio dal caldo ai primi freddi di stagione si è rivelato parecchio brusco. L’è quindi durata sino al 20 settembre, ma in altri anni la bella stagione si allungava anche più tardivamente, come da trend consolidato. Cheabbiamo avuto? E’ bene dire, come ...

fattoquotidiano : Il Parlamento europeo alza l’asticella sul clima: “Ridurre gas serra del 60% entro il 2030”. Lega e Fratelli d’Ital… - ItalyforClimate : RT @GSErinnovabili: Sta per iniziare, dalle 10 alle 12.30, la Conferenza nazionale sul clima 2020 - Una Roadmap climatica per l'Italia, di… - GSErinnovabili : Sta per iniziare, dalle 10 alle 12.30, la Conferenza nazionale sul clima 2020 - Una Roadmap climatica per l'Italia,… - Ultron65 : RT @iconameteo: Valori sotto le medie in questa fase sull'Italia #meteo - ENEAOfficial : RT @ItalyforClimate: ??OGGI! Dalle 10 alle 12.30 Conferenza nazionale sul clima 2020 - Sessione istituzionale - Una Roadmap climatica per l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima Italia Clima Italia: Estate 2020, quanto è stata calda? Il bilancio finale Meteo Giornale Libia: pescatori italiani, lunga telefonata dei mediatori degli Emirati a Bengasi

Bengasi, 13 ott 10:00 - (Agenzia Nova) - L’Italia ha avviato contatti indiretti con le autorità ... La telefonata, ha aggiunto la fonte, ha avuto luogo “in un clima positivo che fa sperare in una ...

Clima Italia: Estate 2020, quanto è stata calda? Il bilancio finale

Siamo nel pieno di un autunno che, diversamente da altri anni, ci sta conducendo verso scenari favorevoli alle prime ondate di freddo precoce, a braccetto col maltempo. In Italia, così come su gran pa ...

Bengasi, 13 ott 10:00 - (Agenzia Nova) - L’Italia ha avviato contatti indiretti con le autorità ... La telefonata, ha aggiunto la fonte, ha avuto luogo “in un clima positivo che fa sperare in una ...Siamo nel pieno di un autunno che, diversamente da altri anni, ci sta conducendo verso scenari favorevoli alle prime ondate di freddo precoce, a braccetto col maltempo. In Italia, così come su gran pa ...