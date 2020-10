Città a rischio | come stanno correndo ai ripari e cosa stanno realizzando per proteggersi e gestire i cambiamenti climatici DATI e GRAFICI

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 13 ottobre 2020) Viviamo in un mondo in rapida urbanizzazione: nei prossimi 30 anni circa 70 milioni di persone si sposteranno nelle aree urbane, ogni anno. Entro il 2050 due terzi della popolazione globale vivranno nelle città. Vediamo già gli impatti del cambiamento climatico, che se non monitorati, sottoporranno le popolazioni a rischi indicibili e sofferenza, spingendo al limite i servizi già allo stremo e mettendo agli sforzi dei governi per proteggere i cittadini. Il primo passo per affrontare la questione climatica è valutare e comprendere: nel webinar “Cities at risk: a snapshot of urban adaptation actions worldwide” promosso dal CMCC, il Centro Euro-Mediterraneo sui, oggi è stata presentata un’analisi diriportati attraverso il ...