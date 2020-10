Citroën Ami - Al volante della due posti elettrica - VIDEO (Di martedì 13 ottobre 2020) La gente si gira a guardarla e a scattare foto come se fosse una diva. Una supercar nel centro di Milano fa meno click della Citroën Ami, lauto simmetrica e ultra compatta che presto diventerà un elemento del paesaggio urbano come già avviene a Parigi. Ho detto auto, ma in effetti non lo è: si tratta di un quadriciclo leggero guidabile a 14 anni con il patentino AM, quello per i ciclomotori, e da 16 anni si può anche trasportare un passeggero. Il tutto ben protetti dal freddo (cè il riscaldamento), con la massima semplicità di guida e in modo ecocompatibile. La Ami infatti è elettrica, percorre circa 70 km con una ricarica completa ed è praticamente priva di manutenzione. Impone qualche rinuncia. Meccanicamente è una struttura collaudata: telaio di tubi dacciaio saldati (a vista ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 ottobre 2020) La gente si gira a guardarla e a scattare foto come se fosse una diva. Una supercar nel centro di Milano fa meno clickCitroën Ami, lauto simmetrica e ultra compatta che presto diventerà un elemento del paesaggio urbano come già avviene a Parigi. Ho detto auto, ma in effetti non lo è: si tratta di un quadriciclo leggero guidabile a 14 anni con il patentino AM, quello per i ciclomotori, e da 16 anni si può anche trasportare un passeggero. Il tutto ben protetti dal freddo (cè il riscaldamento), con la massima semplicità di guida e in modo ecocompatibile. La Ami infatti è, percorre circa 70 km con una ricarica completa ed è praticamente priva di manutenzione. Impone qualche rinuncia. Meccanicamente è una struttura collaudata: telaio di tubi dacciaio saldati (a vista ...

