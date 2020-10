Cina, dopo il Covid la parola d’ordine è consumi interni. E lo Stato controlla chi fa turismo in patria: privacy violata? No, sicurezza (Di martedì 13 ottobre 2020) Qingdao è una città poco conosciuta in Italia, se non per la birra che porta il suo nome e che si trova in qualsiasi ristorante cinese: la Tsingtao, appunto, cioè il nome della città secondo la vecchia trascrizione fonetica. Ma in queste ore è però teatro dell’ennesima mega operazione di contenimento di un possibile focolaio del virus, dopo che 12 persone sono state trovate positive al Covid-19 (numeri aggiornati al 12 ottobre): tutta la popolazione di 9 milioni di abitanti sarà sottoposta al tampone in cinque giorni. Come già successo nel mese di maggio a Wuhan – definita subito dopo “città più sicura al mondo” – o a giugno nei quartieri intorno al focolaio di Pechino, questi test di massa sono quelli che in gergo medico internazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Qingdao è una città poco conosciuta in Italia, se non per la birra che porta il suo nome e che si trova in qualsiasi ristorante cinese: la Tsingtao, appunto, cioè il nome della città secondo la vecchia trascrizione fonetica. Ma in queste ore è però teatro dell’ennesima mega operazione di contenimento di un possibile focolaio del virus,che 12 persone sono state trovate positive al-19 (numeri aggiornati al 12 ottobre): tutta la popolazione di 9 milioni di abitanti sarà sottoposta al tampone in cinque giorni. Come già successo nel mese di maggio a Wuhan – definita subito“città più sicura al mondo” – o a giugno nei quartieri intorno al focolaio di Pechino, questi test di massa sono quelli che in gergo medico internazionale ...

