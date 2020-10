Ciclismo su pista | positivo un azzurro ai Campionati Europei Pista Junior e Under 23

Leggi su sportface

(Di martedì 13 ottobre 2020) È stata comunicata una positività al Covid-19 tra gli atleti della Nazionale italiana ai23 di Fiorenzuola d’Arda. L’atleta è attualmente in isolamento e asintomatico. “La Federazione Ciclistica Italiana, oltre ad aver prontamente informato gli Organizzatori, per senso di responsabilità e garantire il regolare proseguo deiha deciso di non far partecipare gli atleti all’ultima giornata di gare e di osservare l’isolamento per tutta la delegazione attualmente impegnata ai, in attesa delle disposizioni da parte delle autorità competenti”, si legge in una nota della Fci.