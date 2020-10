“Chiusi per quattro giorni in una stanza dell’aeroporto”: le storie degli stranieri residenti in Italia respinti per Covid. Che ora fanno ricorso (Di martedì 13 ottobre 2020) “L’Italia ha chiuso le porte ad almeno un centinaio di cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale per il timore di contagio da Covid-19″. A denunciarlo è l’Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, dopo aver raccolto denunce dirette e svolto indagini specifiche. In 19, sbarcati il 20 luglio da un volo organizzato dalla Farnesina per far rientrare i concittadini bloccati all’estero a causa del caos provocato dal Coronavirus, secondo quanto riferito sempre dall’Asgi, sono stati “trattenuti dalle autorità doganali addirittura per 4 giorni in una saletta dell’area Transiti dell’aeroporto internazionale di Malpensa”. “Dopo essere venuti a conoscenza delle misure di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “L’ha chiuso le porte ad almeno un centinaio di cittadiniregolarmentesul territorio nazionale per il timore di contagio da-19″. A denunciarlo è l’Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, dopo aver raccolto denunce dirette e svolto indagini specifiche. In 19, sbarcati il 20 luglio da un volo organizzato dalla Farnesina per far rientrare i concittadini bloccati all’estero a causa del caos provocato dal Coronavirus, secondo quanto riferito sempre dall’Asgi, sono stati “trattenuti dalle autorità doganali addirittura per 4in una saletta dell’area Transiti dell’aeroporto internazionale di Malpensa”. “Dopo essere venuti a conoscenza delle misure di ...

