Chiellini: 'Ho sentito Ronaldo, sta prendendo il sole...' (Di martedì 13 ottobre 2020) Non è stata una conferenza normale quella di Mancini e Chiellini alla vigilia dell'Olanda. Doveva essere alle 17.30 , ma è stata spostata di due ore per quello che è successo in giornata. E non è ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 ottobre 2020) Non è stata una conferenza normale quella di Mancini ealla vigilia dell'Olanda. Doveva essere alle 17.30 , ma è stata spostata di due ore per quello che è successo in giornata. E non è ...

sportli26181512 : Chiellini: 'Ho sentito Ronaldo, sta prendendo il sole...'. Mancini: 'Ne cambio 4 o 5': Chiellini: 'Ho sentito Ronal… - Gazzetta_it : #Chiellini: 'Ho sentito #Ronaldo, sta prendendo il sole...'. #Mancini: 'Ne cambio 4 o 5' - mnemocs : RT @RaiSport: #Chiellini: #COVID19 ? Non possiamo fermarci. Noi calciatori sappiamo di andare incontro a rischi, e siamo pronti a correrli.… - CosimoBon : Ho sentito #Chiellini in conferenza stampa. Per utilizzare una metafora cara a voi ragazzacci, ha poggiato le palle… - RaiSport : #Chiellini: #COVID19 ? Non possiamo fermarci. Noi calciatori sappiamo di andare incontro a rischi, e siamo pronti a… -