Chiara Ferragni, Fedez risponde duramente alle critiche di Eleonora Daniele sullo speciale dedicato all’influencer (Video) (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri sera su Rai2 è andato in onda Fenomeno Ferragni, ossia uno speciale interamente dedicato a Chiara Ferragni, fashion blogger ed imprenditrice digitale di successo. Dopo la messa in onda di Unposted, il documentario sulla sua vita, Chiara è stata intervistata da Simona Ventura ma, a quanto pare, il programma non ha pienamente convinto il pubblico a casa visti i dati d’ascolto decisamente bassi. Ad aver commentato lo speciale sulla Ferragni è stata la stessa Simona che questa mattina è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. La conduttrice della trasmissione ha però criticato la Ferragni perché durante l’intervista non ha speso nemmeno ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri sera su Rai2 è andato in onda Fenomeno, ossia unointeramente, fashion blogger ed imprenditrice digitale di successo. Dopo la messa in onda di Unposted, il documentario sulla sua vita,è stata intervistata da Simona Ventura ma, a quanto pare, il programma non ha pienamente convinto il pubblico a casa visti i dati d’ascolto decisamente bassi. Ad aver commentato losullaè stata la stessa Simona che questa mattina è stata ospite dia Storie Italiane. La conduttrice della trasmissione ha però criticato laperché durante l’intervista non ha speso nemmeno ...

trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - trash_italiano : Fedez e Chiara Ferragni svelano il sesso del bebè: è ufficialmente una femminuccia! - dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - hxrrysrise : RT @dellorco85: Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che parlare...… - CarloAttademo : #chiaraferragni -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni, dall’esordio social all’amore con Fedez: 10 cose che (forse) non sapete Vanity Fair Italia Eleonora Daniele contro Chiara Ferragni: «Non ha detto nulla sul Covid». Ecco la reazione di Fedez

È polemica tra Fedez ed Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane, in collegamento con Simona Ventura, che ieri sera ha intervistato Chiara Ferragni, non ha risparmiato una ...

Chiara Ferragni approda in Rai e lo fa con il botto

Chiara Ferragni approda per la prima volta su Rai 2 e lo fa con il suo documentario Unposted e con una intervista condotta da Simona Ventura. Intanto il Codacons non le da ...

È polemica tra Fedez ed Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane, in collegamento con Simona Ventura, che ieri sera ha intervistato Chiara Ferragni, non ha risparmiato una ...Chiara Ferragni approda per la prima volta su Rai 2 e lo fa con il suo documentario Unposted e con una intervista condotta da Simona Ventura. Intanto il Codacons non le da ...