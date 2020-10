Chiara Appendino non si ricandiderà alle comunali: le motivazioni (Di martedì 13 ottobre 2020) Con un videomessaggio pubblicato sui social, Chiara Appendino ha annunciato che non correrà alle elezioni comunali Nelle ultime ore la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha annunciato ai cittadini che non si ricandiderà alle prossime elezioni comunali. “Ho deciso di fare un passo di lato: non correrò nuovamente per la carica di Sindaca della Città di Torino. È una scelta di coerenza.” ha annunciato. A far riflettere Chiara Appendino sulla rinuncia al secondo mandato, è soprattutto l’autosospensione dal M5S per la condanna per falso in atto pubblico. Ad influire sulla sua decisione sono state anche forti motivazioni personali e politiche. La ... Leggi su zon (Di martedì 13 ottobre 2020) Con un videomessaggio pubblicato sui social,ha annunciato che non correràelezioniNelle ultime ore la sindaca di Torino,, ha annunciato ai cittadini che non si ricandideràprossime elezioni. “Ho deciso di fare un passo di lato: non correrò nuovamente per la carica di Sindaca della Città di Torino. È una scelta di coerenza.” ha annunciato. A far rifletteresulla rinuncia al secondo mandato, è soprattutto l’autosospensione dal M5S per la condanna per falso in atto pubblico. Ad influire sulla sua decisione sono state anche fortipersonali e politiche. La ...

you_trend : ?? #BREAKING Chiara Appendino annuncia che non si ricandiderà alle elezioni del 2021 a Torino - fanpage : ??ULTIM'ORA, Chiara Appendino non si ricandida come Sindca di Torino, la decisione - HuffPostItalia : 'Non mi ricandido'. Il passo indietro di Chiara Appendino - davidallegranti : Il testacoda di Appendino sul bilancio del comune è più di una gaffe (5 aprile 2017) - juancar80 : RT @you_trend: ?? #BREAKING Chiara Appendino annuncia che non si ricandiderà alle elezioni del 2021 a Torino -