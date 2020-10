Chi l’ha visto? le anticipazioni di mercoledì 14 ottobre su Rai 3 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata di mercoledì 14 ottobre su Rai 3 Appuntamento fisso del mercoledì sera per milioni di fan, torna anche mercoledì 14 ottobre lo storico programma di Rai 3 Chi L’ha visto? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. I protagonisti della puntata del 14 ottobre di Chi l’ha visto La trasmissione torna sul caso di Gigino Wifi, già al centro della scorsa puntata di Chi L’ha ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Chi l’ha? ledella puntata di mercoledì 14su Rai 3 Appuntamento fisso del mercoledì sera per milioni di fan, torna anche mercoledì 14lo storico programma di Rai 3 Chi L’ha? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. I protagonisti della puntata del 14di Chi l’haLa trasmissione torna sul caso di Gigino Wifi, già al centro della scorsa puntata di Chi L’ha ...

FMCastaldo : #Salvini a luglio diceva che della mascherina 'non sapeva cosa farsene'. Sentirlo lamentarsi adesso non è ammissibi… - robertosaviano : Non può dirsi cristiano chi ha ostacolato l'accoglienza, chi chiama invasori i disperati. Chi è populista non può… - douglascosta : Ciao bianconeri.... è stato un piacere indossare questa maglia !!! e solo chi l'ha indossato sa di cosa parlo ....… - AngyDeVincenzo : 'Che scemo!' Indovinate chi l' ha detto a chi? ?? #gregorelli - sunnyoongiii : Mi scuso con chi l'ha visto -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha s.Oliver implementa Centric PLM™ con grande rapidità e agilità Fortune Italia