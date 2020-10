Chi era Fernanda Wittgenz la prima rivoluzionaria direttrice donna della Pinacoteca di Brera (Di martedì 13 ottobre 2020) La storia straordinaria di Fernanda Wittgens, la prima direttrice donna della Pinacoteca di Brera arriva in libreria nel romanzo scritto da Giovanna Ginex e Rosangela Percoco “L’Allodola” pubblicato da Salani Editore. L’allodola. È stata soprannominata così Fernanda Wittgens, per la sua grandezza discreta, evidente soltanto quando le ali si aprono in volo. Creatura umile, ma possente e sublime. Non poteva esistere definizione più calzante per una donna che pur compiendo imprese titaniche ha evitato il clamore delle cronache, lavorando giorno e notte al servizio dell’arte, della bellezza e della libertà. Giovanna Ginex e ... Leggi su domanipress (Di martedì 13 ottobre 2020) La storia straordinaria diWittgens, ladiarriva in libreria nel romanzo scritto da Giovanna Ginex e Rosangela Percoco “L’Allodola” pubblicato da Salani Editore. L’allodola. È stata soprannominata cosìWittgens, per la sua grandezza discreta, evidente soltanto quando le ali si aprono in volo. Creatura umile, ma possente e sublime. Non poteva esistere definizione più calzante per unache pur compiendo imprese titaniche ha evitato il clamore delle cronache, lavorando giorno e notte al servizio dell’arte,bellezza elibertà. Giovanna Ginex e ...

AlbertoBagnai : Eppure Bankit in audizione ha detto quello che è in tutti i testi di macro, ovvero che per non far debito basterebb… - matteosalvinimi : Questa intervista alla mamma racconta chi era, è bellissima. Una fonte di ispirazione e di riflessione anche per i… - bladistic : RT @FMCastaldo: #Salvini a luglio diceva che della mascherina 'non sapeva cosa farsene'. Sentirlo lamentarsi adesso non è ammissibile. Da u… - MarcoLoganNYC : @gianlucac1 @Doom3Gloom @ThManfredi @CrossWordsCW @mtizzoni @ciro @alexvespi @vcolizza @DrMCecconi @AurelianoStingi… - galata_mf : RT @Acidelius: Eh si...Mussolini era un dittatore che stabiliva arbitrariamente, con dei permessi concessi dalla polizia, chi poteva fare i… -