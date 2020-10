Chi è il cantante beccato alla stazione? Ligabue smentisce: “Non sono io” (Di martedì 13 ottobre 2020) In questi giorni non si parla di altro: chi è il misterioso cantante che bacia un uomo alla stazione di Milano? Dopo la bomba lanciata da Alberto Dandolo su Dagospia, il web ha iniziato una vera e propria caccia all’uomo. Tra i nomi più accreditati spuntava quello di Luciano Ligabue. Il cantante, però, ha rotto il silenzio e ha detto la sua sulla vicenda. Ecco che cosa ha dichiarato. cantante beccato alla stazione, Ligabue smentisce: “Non sono io” “Massimo se comincio a fumare ti avviso prima”. Con queste parole Luciano Ligabue ha smentito una volta per tutte le indiscrezioni che in questi giorni stavano circolando sul ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020) In questi giorni non si parla di altro: chi è il misteriosoche bacia un uomodi Milano? Dopo la bomba lanciata da Alberto Dandolo su Dagospia, il web ha iniziato una vera e propria caccia all’uomo. Tra i nomi più accreditati spuntava quello di Luciano. Il, però, ha rotto il silenzio e ha detto la sua sulla vicenda. Ecco che cosa ha dichiarato.: “Nonio” “Massimo se comincio a fumare ti avviso prima”. Con queste parole Lucianoha smentito una volta per tutte le indiscrezioni che in questi giorni stavano circolando sul ...

vladiluxuria : Basta con la caccia al #gay e i giochetti tipo “indovina chi è il cantante”! Costruiamo una società dove sia più fa… - zazoomblog : Rosita Celentano la figlia del cantante ha un ex dal sangue blu. Chi è - #Rosita #Celentano #figlia #cantante… - Rosskitty77 : Il rapper nero di Parigi Conrad incita a strangolare e impiccare donne e neonati bianchi. Ma il razzismo verso chi… - fileccia1987 : @Vitali1Giorgio @GiorgiaMeloni Lo domando da ignorante di musica Pop italiana. Di chi è l'originale? So che l'ha ri… - ienapriski : @FiorellaMannoia Questo NO. Chi non lo capisce....puo essere anche la migliore cantante del mondo ma si deve limita… -