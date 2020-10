Che cosa si nasconde dietro le case a 1 euro? (Di martedì 13 ottobre 2020) Anche se annunci di case in vendita a 1 euro o poco più sono ormai frequenti, trovarsi di fronte a un’offerta simile genera sempre stupore e un pizzico di perplessità: sarà un vero affare? O dietro si nasconde qualcosa? A rassicurare gli scettici ha pensato recentemente Immobiliare.it con un articolo del suo blog, nel quale ha spiegato che l’iniziativa è davvero interessante e vantaggiosa, ma bisogna prestare attenzione alle clausole. Il comune come garante case in vendita a 1 euro si trovano ormai in tutta Italia, da Nord a Sud, isole comprese. Più spesso sono situate nei piccoli borghi dell’entroterra che tanto ci invidiano all’estero (e infatti l’iniziativa riscuote moltissimo successo fra gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Anche se annunci diin vendita a 1o poco più sono ormai frequenti, trovarsi di fronte a un’offerta simile genera sempre stupore e un pizzico di perplessità: sarà un vero affare? Osiqual? A rassicurare gli scettici ha pensato recentemente Immobiliare.it con un articolo del suo blog, nel quale ha spiegato che l’iniziativa è davvero interessante e vantaggiosa, ma bisogna prestare attenzione alle clausole. Il comune come garantein vendita a 1si trovano ormai in tutta Italia, da Nord a Sud, isole comprese. Più spesso sono situate nei piccoli borghi dell’entroterra che tanto ci invidiano all’estero (e infatti l’iniziativa riscuote moltissimo successo fra gli ...

sbonaccini : Cosa deve ancora succedere per comprendere che servirebbero subito per la sanità pubblica i 36 miliardi di euro del… - borghi_claudio : Intanto domani il buon consiglio di eliminarmi (in ottima compagnia) arriva dal FattoQuotidiano che ama tantissimo… - GrandeFratello : L'amore conta. È l'unica cosa che conta veramente. E Stefania lo sa bene. ?? #GFVIP - valy_s : RT @etventadv: Non sa neanche x che cosa si candida!!! Ma davvero c’è qualcuno che pensa di poter affidare gli USA a quest’uomo?! - caotica1989 : @gyn_lemon Bella sta cosa. Ed è così che dovrebbe essere. -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Che cosa è successo oggi? – Lunedì 12 ottobre 2020 Radio Popolare Zorzi svela: “Pierpaolo ha scritto un biglietto per Elisabetta Gregoraci, gliel’ho fatto stracciare”

Al Grande Fratello Vip 2020, Tommaso Zorzi ha intenzione di aiutare Pierpaolo Pretelli a conquistare Elisabetta Gregoraci ...

Fedez a fianco dei lavoratori dello spettacolo, la proposta ai colleghi: "Creiamo un fondo per loro"

LEGGI ANCHE > Vasco Brondi e Tre Allegri Ragazzi Morti per i lavoratori dello spettacolo Quello dello spettacolo, soprattutto dal vivo, è uno dei settori che ha sentito sulla pelle maggiormente la cri ...

Al Grande Fratello Vip 2020, Tommaso Zorzi ha intenzione di aiutare Pierpaolo Pretelli a conquistare Elisabetta Gregoraci ...LEGGI ANCHE > Vasco Brondi e Tre Allegri Ragazzi Morti per i lavoratori dello spettacolo Quello dello spettacolo, soprattutto dal vivo, è uno dei settori che ha sentito sulla pelle maggiormente la cri ...