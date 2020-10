Che cos'è la pandemic fatigue, la stanchezza dovuta alle restrizioni per Covid-19 (Di martedì 13 ottobre 2020) L'OMS stila nuove linee guida per contrastare la pandemic fatigue: il sintomo di stanchezza naturale di una situazione di crisi e di stress che è destinata a durare ancora per molto Leggi su it.mashable (Di martedì 13 ottobre 2020) L'OMS stila nuove linee guida per contrastare la: il sintomo dinaturale di una situazione di crisi e di stress che è destinata a durare ancora per molto

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : Che cos'è Che cos è davvero la pubblicità politica sui social network? Wired Italia Quarta Repubblica, Nicola Porro contro Vincenzo De Luca: "Straparla di cinghiali e lanciafiamme, ma cosa ha fatto fino a oggi?"

Spara ad alzo zero, Nicola Porro . Nel mirino il governo, Giuseppe Conte e il nuovo dpcm. Uno sfogo in apertura di Quarta Repubblica , il ...

Chiara Appendino non si ricandida a sindaco di Torino: l’annuncio con un video su Facebook

Chiara Appendino non si ricandida a sindaco di Torino. Lo ha annunciato lei stessa in un video postato su Facebook. Chiara Appendino non si ricandida a sindaco di Torino per le el ...

Spara ad alzo zero, Nicola Porro . Nel mirino il governo, Giuseppe Conte e il nuovo dpcm. Uno sfogo in apertura di Quarta Repubblica , il ...Chiara Appendino non si ricandida a sindaco di Torino. Lo ha annunciato lei stessa in un video postato su Facebook. Chiara Appendino non si ricandida a sindaco di Torino per le el ...