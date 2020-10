Champions League | le partite in chiaro delle italiane

Leggi su itasportpress

(Di martedì 13 ottobre 2020) Definito l’elencoindiper le squadrenella stagione 2020/21. Escluse Atalanta e Lazio, le cuisaranno dunque trasmesse dall’emittente satellitare Sky. Anche per questa stagione – e in attesa di sapere a chi verranno assegnati i diritti per il ciclo 2021-2024 – Mediaset trasmetterà leindella massima competizione europea per club. Tutte le sfide andranno in onda su Canale 5, in prima serata.Questo il programma completo per la fase a gironi in:Mercoledì 21 ottobre: Inter-Borussia Moenchengladbach Mercoledì 28 ottobre: Juventus-Barcellona Martedì 3 novembre: Real Madrid-Inter ...