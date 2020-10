Ceferin, presidente Uefa: “Euro 2020 si farà e ci sarà il pubblico” (Di martedì 13 ottobre 2020) Aleksander Ceferin non nasconde il proprio ottimismo sul futuro di Euro 2020 (che si giocherà nel 2021). Nonostante i contagi da Covid-19 siano in aumento in tutta Europa, il presidente dell’Uefa è sicuro che la competizione di svolgerà regolarmente e che i tifosi potranno godersela dagli stadi: “Al momento, stiamo pianificando il torneo esattamente come lo vogliamo – ha detto all’emittente pubblica tedesca Sportschau.de -. Se a febbraio mi avessero chiesto se sarei stato pronto ad affrontare una pandemia, avrei pensata a una pazzia, ma ora siamo preparati, più intelligenti e più forti, perché sappiamo che tutto può succedere. Stiamo pensando a soluzioni senza tifosi o con il 30%, 50%, 70% di pubblico nel stadi”. Ma l’idea di un Europeo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) Aleksandernon nasconde il proprio ottimismo sul futuro di Euro(che si giocherà nel 2021). Nonostante i contagi da Covid-19 siano in aumento in tutta Europa, ildell’è sicuro che la competizione di svolgerà regolarmente e che i tifosi potranno godersela dagli stadi: “Al momento, stiamo pianificando il torneo esattamente come lo vogliamo – ha detto all’emittente pubblica tedesca Sportschau.de -. Se a febbraio mi avessero chiesto se sarei stato pronto ad affrontare una pandemia, avrei pensata a una pazzia, ma ora siamo preparati, più intelligenti e più forti, perché sappiamo che tutto può succedere. Stiamo pensando a soluzioni senza tifosi o con il 30%, 50%, 70% di pubblico nel stadi”. Ma l’idea di un Europeo ...

