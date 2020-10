Caterina Balivo | più bella che mai alla scoperta di Roma – FOTO

Leggi su yeslife

(Di martedì 13 ottobre 2020) Alcuni nuovi scatti di. La conduttrice condivide con il suo pubblico le sue nuove scoperte culinarie. Conduttrice di Vieni da me (programmadichiaratamente ispirato al famosissimo The Ellen DeGeneres Show)ospita periodicamente nel proprio “salotto” personaggi comuni e celebrità, che sentono la voglia o il bisogno di raccontarsi. In pochi tuttavia … L'articolo, piùche maidiproviene da YesLife.it.