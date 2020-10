Catania | le rivelazione di Spolli | “Ero vicino al Palermo | ma ho rifiutato per una ragione ben precisa”

Leggi su mediagol

(Di martedì 13 ottobre 2020) Nicolasdice basta al calcio giocato, dopo una lunga carriera in Italia fra, Roma, Chievo, Genoa e Crotone, l'argentino ha detto addio al calcio giocato e ha spiegato i motivi della sua decisione ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com"Era arrivato il momento. Ho risolto con il Crotone a poche ore dalla chiusura del mercato e avevo in mente di smettere. Poi mi ha chiamato ile un po’ ci ho pensato. Avrei potuto fare un anno, con il cuore sarei andato. Ma con la testa ho scelto di dire basta.mi avrebbe meritato con il piglio giusto, ma non ero al massimo. Ripensamenti? Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro. È stato difficile decidere di smettere, ma soltanto perché mi ha chiamato il. Da un paio di mesi ero svuotato. ...