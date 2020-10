Caso Yara | la sorella di Bossetti cambia cognome | Vita impossibile

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 13 ottobre 2020) Martina Piumatti Lagemella di Massimo, condannato all'ergastolo per l'omicidio di, hato. "Laeraè unpesante. Soprattutto quando la gogna mediatica e la pressione dell'opinione pubblica rendono laquotidiana. Così lagemella di Massimo, condannato all'ergastolo per aver uccisoGambirasio il 26 novembre di dieci anni fa, ha deciso dire. La pratica, per conto di Laura Letizia, come riporta Corriere Bergamo, è stata già istruita ...