Caso Sacchi: spunta un altro indagato per omicidio. "Era il sicario" (Di martedì 13 ottobre 2020) A incastrarlo è stata una perizia svolta sul suo cellulare: Valerio Rispoli, subito dopo l'omicidio di Luca Sacchi, aveva cancellato le conversazioni più compromettenti. I messaggi erano tra lui e Valerio Del Grosso, il pusher che la sera del 23 ottobre dello scorso anno ha sparato al giovane uccidendolo. Rispoli era l'intermediario tra gli spacciatori.

Ultime Notizie dalla rete : Caso Sacchi Santa Maria Hoè – La Valletta, tour del sindaco Brambilla per controllare i sacchi rossi: “Ottimo risultato” Lecco Notizie Santa Maria Hoè – La Valletta, tour del sindaco Brambilla per controllare i sacchi rossi: “Ottimo risultato”

Il sindaco ha seguito gli operatori di Silea via per via per verificare l’andamento della raccolta sperimentale Brambilla: “Risultato più che positivo. Siamo partiti con il piede giusto” SANTA MARIA H ...

Omicidio Sacchi, venerdì i genitori di Luca in aula

Il racconto dell’agente immobiliare: «Anastasiya scelse una casa, dopo il delitto il padre ritirò la caparra». Il 16 ottobre la testimonianza dei genitori della vittima ...

