Caso Navalny, l'Unione europea sanzionerà la Russia (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella giornata del 12 ottobre i ministri degli esteri dei Paesi membri dell'Unione europea si sono riuniti a Bruxelles per discutere il dossier BieloRussia e il Caso Navalny, più nello specifico la soluzione da adottare nei confronti del Cremlino dopo che sull'avvelenamento si è espressa anche l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche.

