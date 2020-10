Caso Giorgio Medaglia, la dichiarazione shock della madre (Di martedì 13 ottobre 2020) La madre di Giorgio Medaglia, il 34enne trovato senza vita nell’Adda, interviene sul Caso che la vede coinvolta e fa una dichiarazione shock: Non è suicidio. Ombretta Meriggi è la madre di Giorgio Medaglia, il 34enne trovato morto lo scorso luglio nell’Adda. Il giovane era scomparso dalla propria abitazione. Sono passati mesi dal tragico evento … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 13 ottobre 2020) Ladi, il 34enne trovato senza vita nell’Adda, interviene sulche la vede coinvolta e fa una: Non è suicidio. Ombretta Meriggi è ladi, il 34enne trovato morto lo scorso luglio nell’Adda. Il giovane era scomparso dalla propria abitazione. Sono passati mesi dal tragico evento … L'articolo proviene da YesLife.it.

TuttoH24 : “Attento a quello che fai”: una minaccia contro il presidente del Tribunale di Matera, Giorgio Pica, scritta con ve… - KrakenTdG : Regia: Glauco Benetti e René Ferretti Luci e smarmellamenti: Duccio Patané Attore: Stanis La Rochelle, in un 'Giorg… - Antonio35242120 : E non lo so se sia il destino oppure il caso, ma in questi tempi così ostili e incerti, mi prende l'innocente e un… - WomanWithPen : @Pericle50418453 @ElicrinaMacrina @2015tiziana @giorgio_gori @CarloCalenda Se lei mente è inutile parlare: Appendin… - giorgio_pisoni : @Morena_Suprema ma per caso sei di Milano? -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Giorgio Caso Giorgio Medaglia, la dichiarazione shock della madre Yeslife Preoccupazione a Latina, contagio accelera: “Oggi 78 casi, troppi da famiglie o tra amici”

Preoccupa l'accelerazione dei contagi in provincia di Latina, dove oggi sono stati registrati 78 nuovi casi di coronavirus. Lo stesso direttore della Asl di Latina, Giorgio Casati, ha parlato di ...

Tre casi positivi al “Rocco Scotellaro”, Zinno: “Situazione sotto controllo”

SAN GIORGIO A CREMANO – Scoperti tre casi di positivitò all’Istituto Superiore Rocco Scotellaro di San Giorgio Cremano. Gli studenti sono stati subito messi in quarantena e la scuola chiusa per ...

Preoccupa l'accelerazione dei contagi in provincia di Latina, dove oggi sono stati registrati 78 nuovi casi di coronavirus. Lo stesso direttore della Asl di Latina, Giorgio Casati, ha parlato di ...SAN GIORGIO A CREMANO – Scoperti tre casi di positivitò all’Istituto Superiore Rocco Scotellaro di San Giorgio Cremano. Gli studenti sono stati subito messi in quarantena e la scuola chiusa per ...