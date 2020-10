Caos Giro d’Italia: 8 positivi al Coronavirus, si ritirano 2 squadre (Di martedì 13 ottobre 2020) Scoppiato il Caos stamattina al Giro d’Italia: 8 positivi al Coronavirus, tra cui Steven Kruijswijk, si ritirano 2 squadre. Si aggrava la situazione Coronavirus nel ciclismo: in queste settimane, infatti, si corre il Giro d’Italia, che ha già fatto registrare l’abbandono di Simon Yates. Il ciclista britannico, qualche giorno fa, era risultato positivo al Coronavirus. … L'articolo Caos Giro d’Italia: 8 positivi al Coronavirus, si ritirano 2 squadre è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020) Scoppiato ilstamattina ald’Italia: 8al, tra cui Steven Kruijswijk, si. Si aggrava la situazionenel ciclismo: in queste settimane, infatti, si corre ild’Italia, che ha già fatto registrare l’abbandono di Simon Yates. Il ciclista britannico, qualche giorno fa, era risultato positivo al. … L'articolod’Italia: 8al, siè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Caos Giro Caos Giro d’Italia: 8 positivi al Coronavirus, si ritirano 2 squadre ViaggiNews.com Trasporto disabili, il Comune ammette il caos: "Errori nei pagamenti all'azienda"

Al centro dei disservizi una serie di fatture pagate a un beneficiario sbagliato e un contenzioso legale in corso. Figliomeni: "Vergognoso, assessori si dimettano" ...

Coronavirus Serie A, Hellas Verona stabile: gli aggiornamenti

Coronavirus Serie A, dopo le buone notizie da parte del Napoli anche il secondo giro di tamponi per l'Hellas Verona dà ottimi responsi ...

