Can Yaman di DayDreamer vuota il sacco: "Sono single ma sono innamorato di…" (Di martedì 13 ottobre 2020) Can Yaman ospite a Verissimo dichiara di essere single Dopo il grande successo ottenuto con DayDreamer – Le Ali del Sogno, soap opera attualmente in onda su Canale 5, delle trasmissioni italiane lo hanno voluto ospite. Oltre alla sorpresa fatta a C'è Posta per Te che vedremo a gennaio 2020, qualche giorno fa è stata trasmessa l'intervista del bel 30enne a Verissimo di Silvia Toffanin. Il ragazzo, che prima della serie tv con Ozdemir ha prestato il servizio militare, ha dato dimostrazione di parlare bene la nostra lingua. Una padronanza dell'italiano che ha impressionato non solo i telespettatori ma anche la conduttrice del rotocalco della rete ammiraglia Mediaset. Can si è confessato a 360 gradi parlando della sua vita privata e lavorativa. Da avvocato ad attore affermato: la storia del ...

