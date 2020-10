Can Yaman a “C’è posta per te” ecco qualche anticipazione: cosa vedremo prossimamente. (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ diventato ormai uno degli attori stranieri più amati dai telespettatori italiani di chi stiamo parlando? Ma avete capito bene del bellissimo attore turco Can Yaman. Il giovane attore infatti ha ottenuto un enorme successo con la serie tv in onda su Canale Cinque “Day Dreamer-Le ali del sogno” La sua bellezza e il suo irresistibile fascino ha conquistato gran parte del pubblico femminile italiano. L’attore di recente è stato in Italia, per partecipare come ospite di diversi programmi lo abbiamo già visto a Verissimo, la sua intervista è andata in onda il 10 ottobre, ma ha preso parte anche alla registrazione di “C’è posta per te”. Foto: Screenshot via wittytv.it/C’è posta per te Non è la prima volta che Can Yaman incontra ... Leggi su virali.video (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ diventato ormai uno degli attori stranieri più amati dai telespettatori italiani di chi stiamo parlando? Ma avete capito bene del bellissimo attore turco Can. Il giovane attore infatti ha ottenuto un enorme successo con la serie tv in onda su Canale Cinque “Day Dreamer-Le ali del sogno” La sua bellezza e il suo irresistibile fascino ha conquistato gran parte del pubblico femminile italiano. L’attore di recente è stato in Italia, per partecipare come ospite di diversi programmi lo abbiamo già visto a Verissimo, la sua intervista è andata in onda il 10 ottobre, ma ha preso parte anche alla registrazione di “C’èper te”. Foto: Screenshot via wittytv.it/C’èper te Non è la prima volta che Canincontra ...

MediasetPlay : Una esclusiva direttamente dalla puntata di ieri di #Verissimo! ?? - MediasetPlay : . @canyaman1989 a #Verissimo ?? L'intervista che tutti stavate aspettando... - MediasetPlay : Lo state aspettando da settimane... ?? Domani sarà finalmente ospite a #Verissimo, in esclusiva, Can Yaman!… - MariaRo52370764 : RT @canyamanitalian: ANTEPRIMA COVER “CHI” ???? CAN YAMAN: «VI SVELO TUTTI I MIEI SEGRETI» DOMANI 14 ottobre in edicola ???? Ci vuole morte… - kettyacquino412 : RT @ANTONIE00297505: Il vero fandom segue Can Yaman per le sue serie fantastiche, per il suo talento e non per i gossip che riguardano la s… -