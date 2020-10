Campania: 635 positivi e 7.700 tamponi. Rapporto positivi/tamponi alto (8%), solo il Veneto peggio (12%) (Di martedì 13 ottobre 2020) La situazione del coronavirus in Campania è fondamentalmente stazionaria. I positivi registrati oggi sono 635 con 7.720 tamponi. Il Rapporto positivi/tamponi è dell’8,22%. I guariti del giorno sono 77. E quindi per ora siamo ancora al di sotto del delta stabilito di De Luca per passare alle chiusure. Il delta limite tra positivi e guariti è di 800. Oggi siamo a 558. Report posti letto su base regional​e: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110 Posti letto di terapia intensiva occupati: 63 Posti letto di degenza complessivi: 820 Posti letto di degenza occupati: 702 Nel resto del Paese spiccano i 1080 ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020) La situazione del coronavirus inè fondamentalmente stazionaria. Iregistrati oggi sono 635 con 7.720. Ilè dell’8,22%. I guariti del giorno sono 77. E quindi per ora siamo ancora al di sotto del delta stabilito di De Luca per passare alle chiusure. Il delta limite trae guariti è di 800. Oggi siamo a 558. Report posti letto su base regional​e: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110 Posti letto di terapia intensiva occupati: 63 Posti letto di degenza complessivi: 820 Posti letto di degenza occupati: 702 Nel resto del Paese spiccano i 1080 ...

