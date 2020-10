Call of Duty League 2021, Los Angeles Guerrillas annuncia il roster: confermato il solo Vivid, molte novità (Di martedì 13 ottobre 2020) Il team Los Angeles Guerrillas ha svelato quella che sarà la formazione iniziale per la stagione 2021 della Call of Duty League, che vedrà giocatori come SiLLY, Apathy, Assault e Vivid a comporre il nuovo roster. Los Angeles Guerrillas ha abbandonato la maggior parte del suo roster il 7 settembre, ma è riuscita a sostituire i “vuoti” con alcuni talenti di qualità, con l’obiettivo di riscattare l’ultimo posto ottenuto durante la stagione regolare della CDL 2020. Il roster di partenza vede la presenza di tre dei quattro membri del team esports Evil Geniuses, che riuscì a laurearsi campione del mondo 2018: la formazione era infatti ... Leggi su esports247 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il team Losha svelato quella che sarà la formazione iniziale per la stagionedellaof, che vedrà giocatori come SiLLY, Apathy, Assault ea comporre il nuovo. Losha abbandonato la maggior parte del suoil 7 settembre, ma è riuscita a sostituire i “vuoti” con alcuni talenti di qualità, con l’obiettivo di riscattare l’ultimo posto ottenuto durante la stagione regolare della CDL 2020. Ildi partenza vede la presenza di tre dei quattro membri del team esports Evil Geniuses, che riuscì a laurearsi campione del mondo 2018: la formazione era infatti ...

felixilcane : Io al posto di #ImmuniApp ho scaricato Call of Duty - esports247_it : Call of Duty League 2021, Los Angeles Guerrillas annuncia il roster: confermato il solo Vivid, molte novità… - GamingTalker : Call of Duty Modern Warfare, la prossima patch su PC permetterà di disinstallare modalità singole per liberare spaz… - infoitscienza : Call of Duty: Modern Warfare, spazio su disco ridotto con l'aggiornamento 1.28 - AsliSamantha : Echa un vistazo a la Temporada de Call of duty Mobile # 11 Aniversario. -