Calciomercato Palermo | ufficiale l’acquisto di Almici l’ex terzino destro dell’Hellas Verona è un nuovo giocatore rosanero

(Di martedì 13 ottobre 2020) Nel pomeriggio di oggi la società di Viale del Fante, tramite i suoi canali social, ha ufficializzato ilAlberto, classe 1993, ex Hellas.Ecco quanto riporta il sitodella squadra:"Albertoè uncalciatore del. Per il difensore la società ha disposto un ingaggio triennale. Il calciatore interverrà in conferenza stampa giovedì 15 ottobre alle ore 13:40.Gli Operatori dell'Informazione già regolarmente accreditati dovranno accedere alla piattaforma Zoom per partecipare alla conferenza.Ad Alberto i migliori auguri da parte delF.C. per la nuova avventura in."embedcontent src="twitter" ...

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, ufficiale l’acquisto di Almici l’ex terzino destro dell’Hellas Verona è un nuovo giocatore… - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, ufficiale l'acquisto di Almici l'ex terzino destro dell'Hellas Verona è un nuovo giocatore… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, ufficiale l'acquisto di Almici l'ex terzino destro dell'Hellas Verona è un nuovo giocatore… - WiAnselmo : #Catania, le rivelazione di Spolli: 'Ero vicino al #Palermo, ma ho rifiutato per una ragione ben precisa'… - Mediagol : #Catania, le rivelazione di Spolli: 'Ero vicino al #Palermo, ma ho rifiutato per una ragione ben precisa'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo

Mediagol.it

Piove sul bagnato in casa Palermo. Dopo la sconfitta interna con l’Avellino, non arrivano buone notizie dall’infermeria. In data odierna si sono sottoposti ad indagini strumentali, dal prof.In una indagine in cui è emerso che Cosa nostra si infila ormai anche nei fatti più minuti, anche nel calcio, per dirimere controversie fra i tifosi ultras del Palermo, divisi in fazioni nella stessa ...