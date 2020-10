Calciomercato Juventus, sacrificio Dybala: scambio con il Bayern Monaco (Di martedì 13 ottobre 2020) Nonostante il Calciomercato estivo sia appena terminato, i top club europei continuano a muoversi per cercare di rafforzare le proprie rose. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus sarebbe interessata all’acquisizione del difensore David Alaba al termine della stagione. Il giocatore austriaco sarebbe finito nella lista della spesa della dirigenza bianconera per rafforzare le fasce e per aggiungere alla rosa un giocatore molto duttile capace di ricoprire anche il ruolo di centrale difensivo. Aspetto da non sottovalutare, Alaba è in scadenza di contratto e già da febbraio avrebbe la possibilità di firmare per un nuovo club. Dunque la Juve resta alla finestra a monitorare la situazione in attesa di nuovi sviluppi, ma non sembra fermarsi qui. LEGGI ANCHE: Juventus, accordo per Aouar? ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Nonostante ilestivo sia appena terminato, i top club europei continuano a muoversi per cercare di rafforzare le proprie rose. Secondo le ultime indiscrezioni, lasarebbe interessata all’acquisizione del difensore David Alaba al termine della stagione. Il giocatore austriaco sarebbe finito nella lista della spesa della dirigenza bianconera per rafforzare le fasce e per aggiungere alla rosa un giocatore molto duttile capace di ricoprire anche il ruolo di centrale difensivo. Aspetto da non sottovalutare, Alaba è in scadenza di contratto e già da febbraio avrebbe la possibilità di firmare per un nuovo club. Dunque la Juve resta alla finestra a monitorare la situazione in attesa di nuovi sviluppi, ma non sembra fermarsi qui. LEGGI ANCHE:, accordo per Aouar? ...

DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, visite mediche per #Chiesa. VIDEO - SkySport : Chiesa alla Juventus, visite mediche in corso. VIDEO - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, visite mediche per Federico Chiesa Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo di ri… - JuveLiveit : Alaba alla Juventus, Calciomercato: pioggia di conferme - violanews : Di Marzio sulla cessione di Chiesa: 'A quelle condizioni è un affare per la Juventus' - -