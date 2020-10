(Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, -, 13 OTT - Sospiro di sollievo in casa. Dopo le tre positività nelle giovanili emerse sabato, ieffettuati ieri mattina in modalità drive in hanno dato tutti esito negativo ...

Morto il papà di #FrancescoTotti. Aveva contratto il #Coronavirus #EnzoTotti #Roma #Covid - Lutto per Francesco #Totti, si è spento il padre Enzo. Aveva il #Coronavirus - #Covid19 È morto il papà di Francesco Totti - Calcio: Roma; negativi i tamponi della prima squadra Solo Diawara positivo, ripresa allenamenti alle 11

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Sospiro di sollievo in casa Roma. Dopo le tre positività nelle giovanili emerse sabato, i tamponi effettuati ieri mattina in modalità drive in hanno dato tutti esito negativo ...A Reggio si è risvegliato dopo tre anni di letargo, come ha detto lui stesso qualche giorno fa. In effetti, la terza vita italiana di Jérémy Menez, dopo le esperienze con Roma e Milan, è cominciata co ...