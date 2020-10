Calcio e Finanza | Serie A | oggi o si sceglie il fondo o l’operazione salta

(Di martedì 13 ottobre 2020) Come riporta, martedì 13 ottobre, ilè chiamato a decidere sul partner che dovrà accompagnarla nei prossimi anni nel processo di valorizzazione del business dei diritti tv. Nell’assemblea in programma, dove il consulente dellaA ed ex ministro Giulio Tremonti, fornirà il suo giudizio sulle offerte, il presidente Dal Pino guiderà i 20 presidenti nella votazione perre. Una decisione che potrebbe non essere più derogabile A ogni modo, nelle intenzioni del numero uno della LegaA ci sarebbe anche la forte intenzione di arrivare a mettere la parola fine in questa operazione che prevede sostanzialmente l’entrata nel mondo della ...

FcInterNewsit : Calcio e Finanza - Inter, cambia un consigliere nel CdA: Zhou Bin al posto di Mi Xin - Bubu_Inter : RT @FcInterNewsit: Calcio e Finanza - Inter, cambia un consigliere nel CdA: Zhou Bin al posto di Mi Xin - LuigiBevilacq17 : RT @FcInterNewsit: Calcio e Finanza - Inter, cambia un consigliere nel CdA: Zhou Bin al posto di Mi Xin - JohSogos : RT @FcInterNewsit: Calcio e Finanza - Inter, cambia un consigliere nel CdA: Zhou Bin al posto di Mi Xin - napolista : Calcio e Finanza: #SerieA, oggi o si sceglie il fondo o l’operazione salta Sarebbe questa l’idea di #DalPino che g… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Finanza

Calcio e Finanza

La Roma rivede la strategia sulla costruzione del nuovo stadio. Come riportato da MF Milano-Finanza, la proprietà guidata da Dan Friedkin sarebbe intenzionata a costruire l'impianto in un'altra zona d ...Niente Champions League per la Rai. Spazio a Sky, a Dazn, a Mediaset e alla novità Amazon Prime, pronta ad acquisire un mini-pacchetto come fatto in Premier League. La Uefa, per i nuovi diritti, ha pr ...