Bus e metro affollati, il governo: orari sfalsati per le scuole e gli uffici (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella lotta al coronavirus c?è quella che viene chiamata dagli esperti ?falla di sistema?: stazioni, bus, metro, treni di pendolari strapieni di passeggeri. Senza il... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nella lotta al coronavirus c?è quella che viene chiamata dagli esperti ?falla di sistema?: stazioni, bus,, treni di pendolari strapieni di passeggeri. Senza il...

EGardini : ?? Il governo ci manda la Polizia in casa ma non fa nulla per gli assembramenti su tram, metro e bus. Non ne possiam… - Corriere : Roma, rischio Covid su bus e metro affollati: «Le mascherine? Inutili» - Notiziedi_it : Covid, stretta sui trasporti in Campania: capienza ridotta al 60% su bus e metro - an12frnc : RT @amaricord: Affermare che i mezzi pubblici non sono veicoli di contagio dopo aver visto metro e bus strapieni è assurdo, non stanno affr… - aldoceccarelli : RT @CIaudiaGiulia: Preciso: sui treni - con obbligo prenotazione - si può fare se compro online (resta traccia) Ma se prendi treno senza pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Bus metro Bus e metro affollati, il governo: orari sfalsati per le scuole e gli uffici Il Messaggero Bus e metro, folla e caos sulle norme

Il trasporto pubblico locale si sta trovando nel mezzo della tormenta perfetta, chiamata fase 3. Questa situazione, prevista da noi esperti fin dalla fine di marzo, nella quale ...

Trasporti a rischio contagio: le regioni insistono con la Dad, no del governo

«È una situazione critica quella dei trasporti. Ci sono momenti di affollamento, dobbiamo evitarli. Continueremo a monitorare e a investire per garantire la sicurezza»: il premier Giuseppe Conte ieri ...

Il trasporto pubblico locale si sta trovando nel mezzo della tormenta perfetta, chiamata fase 3. Questa situazione, prevista da noi esperti fin dalla fine di marzo, nella quale ...«È una situazione critica quella dei trasporti. Ci sono momenti di affollamento, dobbiamo evitarli. Continueremo a monitorare e a investire per garantire la sicurezza»: il premier Giuseppe Conte ieri ...