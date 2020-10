Briatore contro i profeti di sventura Crisanti e Galli: «Quando li vedete in tv, cambiate canale» (video) (Di martedì 13 ottobre 2020) Nonostante la recente, non piacevole esperienza con il Covid, Flavio Briatore non rinuncia al suo proverbiale ottimismo. E insieme al messaggio ai giovane, a fare attenzione e a indossare sempre la mascherina, il manager italiano in un video su Instagram si concede il lusso di ironizzare sugli scienziati allarmisti, che diffondono panico in tv invece che rassicurare. Briatore contro Crisanti e Galli “Voglio darvi un consiglio per non allarmarvi: Quando vedete Massimo Galli e Andrea Crisanti in televisione cambiate canale”, ha scherzato Briatore, sostenendo la necessità di non evocare, a ogni intervista, lo spettro di un nuovo lockdown che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 ottobre 2020) Nonostante la recente, non piacevole esperienza con il Covid, Flavionon rinuncia al suo proverbiale ottimismo. E insieme al messaggio ai giovane, a fare attenzione e a indossare sempre la mascherina, il manager italiano in unsu Instagram si concede il lusso di ironizzare sugli scienziati allarmisti, che diffondono panico in tv invece che rassicurare.“Voglio darvi un consiglio per non allarmarvi:Massimoe Andreain televisione”, ha scherzato, sostenendo la necessità di non evocare, a ogni intervista, lo spettro di un nuovo lockdown che ...

