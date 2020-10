Box Office, i risultati della settimana (Di martedì 13 ottobre 2020) Eccoci di nuovo, dopo due settimane, a cercare di analizzare i dati e i risultati di un box Office settimanale abbastanza scarno. Le nuove limitazioni delle prossime settimane sicuramente non aiuteranno la ripresa del settore e tante sono le piccole sale che in queste settimane stanno chiudendo. Le uniche a sopravvivere sembrano essere le multisale, che attraverso una programmazione molto furba, stanno riuscendo (più o meno) a sopravvivere. Box Office: Da Greenland a Tenet (che regge ancora) Poster di Greenland Aumentano leggermente le presenze registrate al box Office rispetto a due settimane fa, ma è comunque un dato abbastanza basso. Ci eravamo lasciati con Tenet che ormai sembrava essere l’ unico titolo ancora in grado attirare pubblico. In realtà nelle ultime ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 13 ottobre 2020) Eccoci di nuovo, dopo due settimane, a cercare di analizzare i dati e idi un boxle abbastanza scarno. Le nuove limitazioni delle prossime settimane sicuramente non aiuteranno la ripresa del settore e tante sono le piccole sale che in queste settimane stanno chiudendo. Le uniche a sopravvivere sembrano essere le multisale, che attraverso una programmazione molto furba, stanno riuscendo (più o meno) a sopravvivere. Box: Da Greenland a Tenet (che regge ancora) Poster di Greenland Aumentano leggermente le presenze registrate al boxrispetto a due settimane fa, ma è comunque un dato abbastanza basso. Ci eravamo lasciati con Tenet che ormai sembrava essere l’ unico titolo ancora in grado attirare pubblico. In realtà nelle ultime ...

DBenedectus : La pellicola con Gerald Butler alle prese con una cometa che rischia di spazzare via l'umanità sta dominando i box… - cabiriams01 : Box office Italia: incassi in lieve crescita, ma in calo del 77.75% rispetto ad un anno fa - BreakingNewsIT1 : New post in Breaking News - ITALIA: #ULTIMAORA Cinema: box office, Greenland è il più visto del weekend Incass… - CinemApp_Cinema : In lieve crescita il botteghino italiano che nell’ultimo fine settimana ha registrato circa il 3% in più rispetto a… - CinemApp_Cinema : @Cinemappazzone @luckyredfilm Se si esclude Joker, che è stato un fenomeno, gli incassi degli altri film nel second… -