Boom di contagi da Coronavirus nei Paesi Bassi, scatta il lockdown parziale (Di martedì 13 ottobre 2020) Nei Paesi Bassi da domani scatterà un lockdown parziale per arginare l’aumento dei contagi da Coronavirus . Lo ha annunciato in conferenza stampa il primo ministro, Mark Rutte, dopo che nelle ultime... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 ottobre 2020) Neida domani scatterà unper arginare l’aumento deida. Lo ha annunciato in conferenza stampa il primo ministro, Mark Rutte, dopo che nelle ultime...

Boom di contagi da Coronavirus nei Paesi Bassi, scatta il lockdown parziale

